Лекарство от коронавируса станет бесплатным для россиян по полису ОМС

Препарат "Авифавир", который считается первым зарегистрированным в России лекарством, показавшим эффективность в клинических испытаниях против коронавируса, будет бесплатным для пациентов по полису ОМС, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Мы проводим испытания препарата для лечения на амбулаторной основе и первоначально будем производить 700 тыс. курсов в год", - сказал он. При этом Кирилл Дмитриев отметил, что спрос на лекарство - высокий, уже поступили запросы от 10 стран. Потому, возможно, его будут производить до 2 млн курсов в год. РФПИ также инвестирует в производство двух вакцин и еще ряда препаратов от коронавируса, помимо "Авифавира". Также организация вместе с компанией "Р-Фарм" будет производить препарат, который подавляет ответ иммунной системы на коронавирус.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первые поставки в больницы ожидаются 11 июня. Лекарство создано на базе "Фавипиравира". Производителем является компания "ХимРар", проект проинвестировали РФПИ и суверенный фонд РФ.