Причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могло стать изношенное оборудование

Причиной аварии на ТЭЦ-3 в Норильске из-за которой произошел разлив дизельного топлива, могла стать изношенность оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на Ростехнадзор.

В ведомстве отметили, что сооружения эксплуатируются с 1985 г., однако точную причину возникновения ЧС можно будет понять только после всестороннего технического расследования

"Касаясь аварийного пятого резервуара, то с 2016 года он, по решению администрации предприятия, был выведен в ремонт, что исключило возможность проведения в отношении него проверочных мероприятий. Согласно ежегодным отчетам НТЭК о производственном контроле, данный резервуар продолжает находиться в ремонте", - цитирует издание Ростехнадзор.

В 2017 году в отношении объектов НТЭК была проведена одна плановая проверка, в 2018 году - две и в 2019 году - три внеплановые проверки по контролю исполнения ранее выданных предписаний. В феврале 2020 года была проведена внеплановая проверка по тем же основаниям. В настоящее время проверки приостановлены в связи с коронавирусом.

По итогам проверок были составлены акты, виновных оштрафовали в общей сложности на сумму более 4 млн руб.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.

Ранее группировка по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была увеличена с 300 до 470 человек.

Сегодня в МЧС сообщили, что разлив дизельного топлива в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов.

Кроме того, стало известно, что депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил в СКР запрос с предложением отстранить руководство ГМК "Норильский никель" от управления компанией на время расследования ЧС в Норильске.

Владимир Потанин является президентом ГМК "Норильский никель", занимает первое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes (2020 год). Его состояние оценивается в $19,7 млрд.