С 1 июля крымским отелям и санаториям могут разрешить принимать туристов из других регионов

Крымские отели, санатории и пансионаты смогут открыться для приема туристов из других регионов России с 1 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

Правда, в ведомстве уточняют, что произойдет это только "в случае согласования даты и условий с федеральными структурами".

Напомним, ранее стало известно, что курортный сезон в Крыму в этом году начнется с 15 июня. Отелям и гостиницам разрешили принимать на отдых только крымчан. Кроме того, с 1 июня разрешена работа кафе, которые находятся на летних площадках и террасах.

До 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки - разрешено.

Туристам из других регионов пока по прибытию в Крым приходится проходить двухнедельную самоизоляцию.