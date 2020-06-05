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Политика Крым
Крым, отдых, отпуск, Черное море, Южный берег Крыма, ЮБК (2015) | Фото: Накануне.RU

С 1 июля крымским отелям и санаториям могут разрешить принимать туристов из других регионов

Крымские отели, санатории и пансионаты смогут открыться для приема туристов из других регионов России с 1 июля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

Правда, в ведомстве уточняют, что произойдет это только "в случае согласования даты и условий с федеральными структурами".

Напомним, ранее стало известно, что курортный сезон в Крыму в этом году начнется с 15 июня. Отелям и гостиницам разрешили принимать на отдых только крымчан. Кроме того, с 1 июня разрешена работа кафе, которые находятся на летних площадках и террасах.

До 15 июня останутся закрытыми спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, закрытые бассейны, отели, гостиницы и СПА-центры. В то же время все, что касается деятельности на открытом воздухе, включая занятия спортом и прогулки - разрешено.

Туристам из других регионов пока по прибытию в Крым приходится проходить двухнедельную самоизоляцию.

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С 1 июля крымским отелям и санаториям могут разрешить принимать туристов из других регионов

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Теги: крым, отдых, курортный сезон



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