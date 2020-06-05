Больницы Екатеринбурга сильно загружены: осталось 5% свободных коек для пациентов с COVID-19

В Екатеринбурге осталось только 5% свободных коек для приема пациентов с COVID-19. В региональном оперштабе корреспонденту Накануне.RU подтвердили эту информацию.

"Процент загруженности муниципальных больниц Екатеринбурга, отведенных под COVID-19 и пневмонии, на этот момент действительно достаточно высок. Это закономерное развитие ситуации, когда в Екатеринбурге росло число подтвержденных случаев заболевания. Стоит отметить, что за счет постоянных выписок и новых госпитализаций картина постоянно меняется", - сообщили в оперштабе.

При этом было отмечено, что поводов для тревоги в настоящий момент нет.

В Екатеринбурге пациентов продолжает принимать ряд областных больниц, койки в которых перепрофилированы для работы с коронавирусом. Это, в частности, госпиталь ветеранов войн, ОДКБ №1, отделения областной психиатрической больницы и так далее. Кроме того, екатеринбуржцев маршрутизируют и в города-спутники — Верхнюю Пышму, Ревду, Сысерть. Всего в Свердловской области создано 5888 коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями.