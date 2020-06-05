Один из бывших медиа-рупоров серого кардинала Тунгусова прекратил существование

Телеканал ЕТВ полностью закрылся. Последняя новость на сайте СМИ вышла еще 31 мая. Информацию о завершении проекта корреспонденту Накануне.RU подтвердил генеральный директор телеканала Владимир Злоказов.

«Действительно проект ЕТВ прекратил свое существование. В планах у меня пока нет никаких медиа – проектов», - отметил Злоказов.

Ранее в виде слухов в медиа – тусовке циркулировала информация, что СМИ может купить мэрия Екатеринбурга. Однако, этого, по заверениям Злоказова, не случится.

Телеканал ЕТВ прекратил свое телевещание минувшей весной. Затем продолжал работу лишь сайт телеканала. Отметим, что ЕТВ называют одним из медиа – рупоров бывшего серого кардинала, экс – вице – мэра Екатеринбурга Владимира Тунгусова.