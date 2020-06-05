Разногласия с "Газпромом" могут оставить Белоруссию без газа

Минэнерго Белоруссии предложило "Газпрому" обсудить условия поставок газа в этом году. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Минск задолжал компании более 165 миллионов долларов за поставленное топливо.

По его словам, переговоры о поставках на будущий год продолжатся только после погашения задолженности, но, как передаёт издание Infox, в Минске считают, что не имеют долгов и указывают на разногласия по определению стоимости газа с учетом калорийности, которые возникли между "Белтопгазом", "Нафтаном" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Сотрудник Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач полагает, что очередные требования по ценам отражают стандартную переговорную стратегию Минска по газу, когда цена рассчитывается не на основе контракта, а согласно "собственным представлениям". Продолжение такой линии может быть чревато прекращением поставок российского газа.