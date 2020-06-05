Суд отказал в удовлетворении иска об отмене результатов конкурса на пост главы Челябинска

Советский районный суд отказал в удовлетворении иска лидера регионального отделения "Яблока" Ярослава Щербакова об оспаривании итогов конкурса по выбору мэра, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Ярослав Щербаков просил признать незаконным решение по отбору кандидатур на должность главы города. К участию в деле в качестве административного ответчика был привлечен губернатор Алексей Текслер, а также Наталья Котова в качестве заинтересованного лица.

"В удовлетворении исковых требований было отказано. Решение может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Конкурс на пост главы города состоялся в ноябре прошлого года. На пост претендовали 15 кандидатов. По итогам конкурса комиссия выбрала трех победителей, кандидатуры которых были представлены на рассмотрение депутатов городской думы. Это директор Красноармейского дома интерната для престарелых и инвалидов "Березка" Виталий Евгеньев, глава Металлургического района Сергей Кочетков и врио главы города Наталья Котова. 19 ноября на заседании гордумы Котова была единогласно избрана главой Челябинска.