У депутата Госдумы от Свердловской области подтвердился коронавирус

Депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Дмитрий Ионин заразился коронавирусом.

Как пишут "Вечерние ведомости", результаты положительного теста на COVID-19 пришли сегодня, а анализ Ионин сдал вчера. Сам парламентарий подтвердил изданию, что находится в екатеринбургской больнице №24, решается вопрос о его госпитализации.

При появлении первых признаков заболевания Дмитрий сразу же самоизолировался. Стоит отметить, что он стал первым депутатом Госдумы от Свердловской области, который заболел коронавирусом.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что введенные на Среднем Урале ограничения из-за COVID-19 будут сохраняться до появления вакцины.