10 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Эльвира Набиуллина (2020) | Фото: ЦБР

Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики – Набиуллина

В Центральном банке России не ждут быстрого восстановления экономики после кризиса. "У нас экономика достаточно специализированная. И если одно предприятие в цепочке не сможет восстановиться, то вся отрасль может быть в стагнации. Конечно, не будет V-образного восстановления", - отметила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что регулятор собирается к 19 июня пересмотреть свой прогноз по сокращению ВВП. Ранее ЦБ давал прогноз в потерю 8% ВВП во втором квартале, но теперь он явно будет ухудшен.
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Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики – Набиуллина

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Теги: восстановление экономики, эльвира набиуллина, ввп, прогноз



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Ранее 09.06.2020 02:01 Мск Всемирный банк ухудшил прогноз по ВВП России

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