Мы не ожидаем быстрого восстановления экономики – Набиуллина

В Центральном банке России не ждут быстрого восстановления экономики после кризиса. "У нас экономика достаточно специализированная. И если одно предприятие в цепочке не сможет восстановиться, то вся отрасль может быть в стагнации. Конечно, не будет V-образного восстановления", - отметила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она также отметила, что регулятор собирается к 19 июня пересмотреть свой прогноз по сокращению ВВП. Ранее ЦБ давал прогноз в потерю 8% ВВП во втором квартале, но теперь он явно будет ухудшен.