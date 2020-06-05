10 Сентября 2020
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кот, кошка (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин провел совещание с участием кошек и собак и обещал им помочь

Волонтеры, работающие в приютах для животных, рассказали Владимиру Путину о своих проблемах. Они попросили хотя бы на время эпидемии поддержать приюты финансово – животным нужна еда, медицинское обслуживание. "Плечо подставим, поддержим. Формы и конкретные даты, цифры – сейчас не назову, но мы о вас позаботимся. Придумаем такой способ поддержки", - пообещал президент. Кстати, многие из участников видеовстречи с главой государства выходили в эфир прямо из приютов, так что в совещании с Путиным приняли участие и кошки, и собаки.

"Животные часто страдают от рук живодеров. Нужны, конечно, уроки доброты, воспитания экологической культуры", - заметил Путин. Владелица приюта для гималайских медведей похвалила поправки в Конституцию, касающиеся защиты природы, но она пожаловалась, что некоторые частные зоопарки не попали в список наиболее пострадавших от коронавируса. Она же попросила "выделить контактное лицо, которое бы занялось вопросом лицензирования зоопарков".

Глава приюта из Челябинска пожаловался, что во время эпидемии много животных (в том числе диких) оказывается выброшенными, например, от них избавляются уличные фотографы на морских курортах.

Зоозащитник из Таганрога тоже благодарит за поправки в Конституцию. "После референдума 1 июля я прошу вас, Владимир Владимирович, создать группу по изменениям в закон об ответственном отношении к животным", - говорит эколог. Он говорит, что теперь с ним фотографируются как со звездой, ведь он участвовал в рабочей группе по подготовке поправок в Конституцию.

В конце совещания президент пообещал помочь проложить дорогу к волгоградскому приюту, этой организации также помогут решить проблему правового статуса (приют находится на территории военной части).

"Приютам сейчас действительно нужно помочь. Они не попали в общенациональный план восстановления, может быть можно им деньги выделить из резервного фонда, там не так уж много денег на самом деле надо", - сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. Министр также назвал Путина "главным экологом страны".

"У нас был период, когда создание новых индустриальных центров были главной задачей, и задача достигалась зачастую любой ценой. И сегодня тоже встречается такой потребительский подход. Логика "после нас – хоть потоп" – ошибочна. Речь идет о нашей гордости и о нашем долге перед будущим поколением. Это должно быть безусловным приоритетом", - заключил президент.

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Путин провел совещание с участием кошек и собак и обещал им помочь

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Теги: владимир путин, экология, приюты для животных, помощь, волонтеры



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