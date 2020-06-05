Прага высылает двух российских дипломатов из-за сообщений о рицине и покушениях

Прага приняла решение выслать из страны двух сотрудников российского диппредставительства. Это связано с сообщениями о том, что российский дипломат якобы привез в Чехию яд рицин, передает РИА Новости.

"Мы суверенное государство, и подобные акции для нас неприемлемы", - заявил премьер-министр Андрей Бабиш.

Ранее чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привез в чемодане яд рицин. Якобы он собирался отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в Праге.

Чешские власти заявляли, что не собираются выдворять российского посла из-за ситуации, связанной с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков. При этом МИД Чехии собирается усилить меры безопасности для чешских дипломатов в Москве.

Посольство РФ в Чехии сообщало, что в адрес российского дипломата из-за развернутой чешскими СМИ травли начали поступать угрозы.