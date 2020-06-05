Более 30 предпринимателей получили консультационную поддержку Антикризисного консультационного центра

Антикризисный консультационный центр, созданный в конце апреля коммуникационным агентством "Главный Советник", обработал более 100 обращений от 36 предпринимателей. Все они так или иначе пострадали от введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции ограничительных мер.

Как рассказал исполнительный директор "Главного Советника" Борис Молодов, "в основном речь идет о возможностях адаптации бизнеса к новым условиям: возможностях использования онлайн форматов, поиске новых аудиторий и использовании потенциала социальных сетей".

Вот несколько историй, с которыми пришлось столкнуться консультантам центра.

Ольга, владелица небольшого фитнес-клуба в Екатеринбурге, была вынуждена отказаться от аренды помещения. Фитнес-центры закрыты, арендодатель навстречу пойти не захотел. Об удаленных курсах по фитнесу Ольга только слышала и решила попробовать новый формат. Специалисты по SMM нашего агентства рассказали, какие площадки лучше использовать для таких тренировок и для продвижения своих услуг.

Ольга и еще двое инструкторов, работавших в клубе, осваивают новые технологии. Доход от онлайн занятий позволяет поддерживать себя на плаву, но, конечно, Ольга надеется что клуб сможет возобновить работу в прежнем формате, а пока ведет переговоры о новом помещении на перспективу.

Ирина, индивидуальный предприниматель из города Владивосток, арендовала помещение под ателье и также вынуждена была закрыться в связи невозможностью оплачивать аренду. Сейчас она занимается ремонтом и пошивом одежды на дому. Мы рассказали ей как лучше размещать информацию в местных пабликах в социальных сетях, придумали для нее схему логистики – как сделать так, чтобы доставка вещей была бесконтактной. Ирине удалось почти полностью сохранить свой доход, но работать без примерки ей, конечно, непросто.

Олег, фермер из Московской области. Его хозяйство выращивает шампиньоны и вешенки. Раньше их продавали на рынке одного из подмосковных городов. Сейчас там покупателей почти нет. Мы предложили ему заняться развозом его продукции по небольшим дачным поселкам, рассказали о технологиях работы в мессенджерах. Олег доволен. Продажи его продукции даже выросли, хотя увеличились и накладные расходы, связанные с доставкой.

"Для многих предпринимателей сегодня работа в онлайн-сфере – это фактически единственный способ продолжать функционировать. Особенно это касается сферы услуг. Онлайн для нее стал настоящим спасательным кругом. Малым предприятиям, которые обращаются к нам, мы советуем посмотреть обратить внимание на платформу "Instagram" – найти своих потребителей и продемонстрировать во всей красе свой продукт с помощью этого ресурса достаточно просто многим бизнесам. Конечно, такая работа требует определенных усилий – нужно уделить внимание оформлению профиля, продумать рекламную кампанию с четко настроенным таргетингом", - говорит руководитель направления social media "Главного Советника" Даниил Ивашин.

Много вопросов, поступающих в Центр, связаны с возможностями получения государственной поддержки – субсидий и льгот, а также юридических споров – в основном, с арендаторами и кредиторами. Решать их помогают юридические партнеры проекта.

Так, специалисты юридической фирмы "Москонсталт" помогли владелице магазинов женской одежды Светлане разрешить конфликт с поставщиком, которому она не смогла вовремя заплатить за новую коллекцию одежды. Благодаря помощи партнеров Центра Светлане удалось заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

Игорь, владелец караоке-бара, был вынужден временно закрыть свое заведение из-за пандемии. Из-за отсутствия доходов у него не было возможности своевременно заплатить за аренды и коммунальные услуги, но терять помещение он не хотел, так как много лет посвятил раскрутке своего заведения, и место это было достаточно популярным. При этом арендодатель грозился разорвать договор в случае неоплаты. Этот конфликт также был урегулирован благодаря специалистам "Москонсалта".

Звонят и пишут в Центр не только предприниматели – много было звонков от людей потерявших работу в кризис, от оказавшихся в условиях изоляции людей, которым нужна скорее психологическая консультация. "К сожалению, все, что мы можем сделать в этих ситуациях – это давать общедоступные телефоны профильных служб", – говорит Борис Молодов.

Руководитель "Главного Советника" подчеркивает, что компания намерена активно развивать работу Центра до тех пор, пока это будет востребовано, так как рынок получил серьезную встряску, среда изменилась и малым и средним компаниям придется прикладывать серьезные усилия, чтобы вписаться в нее, найти эффективные способы коммуникации с аудиторией.

"Мы хотели бы дать возможность сохранить бизнес, как можно большему количеству компаний удержаться на плаву, сохранить занятость. Мы верим, что благодаря нашей помощи это получится, может быть, не у всех, но у многих. Мы будем рады, если наша инициатива найдет отклик, у средств массовой информации, у юристов и финансовых консультантов, у представителей крупного бизнеса, в первую очередь – банковской сферы. Таким образом, мы сможем существенно расширить ту поддержку, которую наш Центр оказывает своим абонентам. Мы приглашаем всех желающих стать партнерами Антикризисного консультационного центра", – говорит Борис Молодов.

Справка: Антикризисный консультационный центр – негосударственный институт поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших в следствие пандемии и экономического кризиса. Центр создан коммуникационным агентством "Главный Советник". Партнеры проекта: Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов, ИА "Федералпресс", портал 1TMN, информационного-аналитическое агентство "Восток России", Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), юридическая компания "Москонсалт", адвокатская контора "Гордош и партнеры", контора адвокатов "Колесникова О.А. и партнеры" и многие другие.