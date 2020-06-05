В Перми перевозчик устраняет нарушения, за которые мэр пригрозил разрывом контракта

Московский перевозчик "РТ Лайн" прокомментировал ситуацию со сбоями в работе автобусов в Перми. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия, сейчас ведется работа по устранению всех выявленных нарушений.

Было отмечено, что организация работы транспортного предприятия является сложным процессом, требующим определенного времени.

"Для запуска любого нового проекта характерен переходный период от семи до 14 дней, в рамках которого отлаживаются все процессы: работа диспетчерской службы, расписание движения транспорта, обучение новых водителей на маршрутах, взаимодействие с городскими службами и прочее", — отметили в компании.

Перевозчик также сообщил, что транспорт, который работает на маршрутах №1, 4, 14, 32 и 67 является арендованным - завод "ЛиАЗ" сократил производственные мощности. Но уже со следующей недели на маршруты выйдет новая техника, соответствующая всем требованиям. Также будет настроено навигационное оборудование, что позволит контролировать движение автобусов и не допускать сбоев в работе.

Напомним, 1 июня у пермяков появились претензии к работе автобусов на маршрутах №14 и №32. Перевозчик вывел на маршруты лишь 40%-70% от положенного транспорта, к июня - на маршруте №14 работали уже 91% автобусов, на №32 - 88%. В ситуацию вмешался глава Перми Дмитрий Самойлов. Он сообщил что проблемы также возникли у компании "Автомиг", обслуживающей маршруты №15, 20, 60, 64, 77 и 80. Мэр города пригрозил, что если компании не устранят замечания в течение 10 дней, администрация получит право расторгнуть контракты.

В случае расторжения контракта, без автобусов жители Перми не останутся, поскольку "Гортранс" имеет право заключить новый контракт с участником проведенных торгов, занявшим второе место.