В Екатеринбурге злоумышленник, "заминировавший" лайнер перед вылетом в Сургут, получил "условку"

Наказан "минёр" самолёта, который должен был улететь из Екатеринбурга в Сургут, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Напомним, звонок о "минировании" поступил 31 октября прошлого года. Борт должен был улететь в Сургут в 22.00, однако вылет пришлось отложить.

Суд наказал злоумышленника тремя годами условно с таким же испытательным сроком. Также он должен компенсировать оперативным службам затраты на их работу после поступившего от него сообщения.