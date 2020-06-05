В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры сотрудники городской больницы получили причитающиеся им выплаты

По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила соблюдение прав врачей, среднего и младшего медперсонала МБУ "Центральная городская клиническая больница №1" в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Установлено, что в МБУ "Центральная городская клиническая больница №1" отсутствует локальный нормативный акт, согласованный с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в котором устанавливается перечень должностей медицинских работников структурных подразделений учреждения, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера.

Кроме того, стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены в вышеуказанном учреждении здравоохранения не всем медицинским сотрудникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена короновирусная инфекция.

Так, 39 сотрудникам (врачам и среднему медицинскому персоналу) стационара больницы стимулирующие выплаты за апрель 2020 года на сумму свыше 2,7 млн рублей не перечислены.

По результатам рассмотрения внесенного прокуратурой представления соответствующие выплаты на сумму свыше 2,7 млн рублей в конце мая перечислены сотрудникам больницы.