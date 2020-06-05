10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
масочный режим, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

Ограничения в Свердловской области будут сохраняться до появления вакцины

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков призвал уральцев крепиться, несмотря на ситуацию с коронавирусом, поскольку ограничения в регионе пока сохраняются. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом он заявил на сегодняшнем брифинге.

Напомним, за минувшие сутки в области был выявлен 251 новый случай COVID-19: диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (190 случаев), а также других муниципалитетов. Всего на Среднем Урале зафиксировано около 7 тысяч случаев коронавирусной инфекции.

На пятничном брифинге Креков посоветовал несмотря ни на что сохранять бодрость духа.

"Уныние делает человека более уязвимым к коронавирусу. Состояние нервной системы – это наша защита. Желаю всем крепости духа, хорошего настроения. Мы прошли наиболее тяжелый период распространения инфекции. Сейчас мы находимся в ситуации, когда "последний бой – он трудный самый". Все меры будем сохранять до появления вакцины, а она у нас появится. Это уже не отдаленное будущее", - заявил вице-губернатор.

Он призвал уральцев соблюдать рекомендации врачей, а также масочный режим и социальную дистанцию.

"Выходите на прогулки, дышите воздухом, но при этом старайтесь минимизировать контакты", - добавил Павел Креков.

Напомним, также сегодня он рассказал, что делать жителям региона, контактировавшим с людьми, у которых подтвердился коронавирус.

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Ограничения в Свердловской области будут сохраняться до появления вакцины

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Теги: вакцина, ограничения, Креков, Свердловская область



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