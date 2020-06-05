10 Сентября 2020
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Конституция РФ В России
Конституция (2020) | Фото: primorsky.ru, Александр Сафронов

В крупном просемейном движении поправки в Конституцию сочли в целом положительными, но двойственными

Поправки в Конституцию РФ в целом положительные, но в то же время оставляют двойственное ощущение. Об этом написала координатор международной просемейной организации CitizenGO в России Александра Машкова.
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Она считает, что голосовать "за" можно, а вот нужно ли - каждый решает сам. Поскольку есть не только явные недоработки, но и опасные положения. Например, дети не объявлены "достоянием" государства, как планировалось вначале, но они объявлены приоритетом госполитики отдельно от родителей, хотя депутат Петр Толстой предлагал правильную формулировку - "семья и дети", но ее даже не поставили на голосование. Также не включена поправка об обязанности государства защищать жизнь человека с момента зачатия до естественной смерти, что облегчает "работу" проабортному лобби.

Двойное толкование Машкова видит в том, что государство "принимает на себя обязанности родителей" в отношении детей, лишившихся попечения родителей. То есть потенциально оно одобряет отбирание детей у родителей и их замену собою, но государство родителем быть не может. Кроме того, для детей объявлен "приоритет семейного воспитания", но без упоминания о родной семье, что является ювенальной формулировкой. Сказано также, что государство ведает "общими вопросами воспитания" и обязано "создавать условия для достойного воспитания детей в семье", что может пониматься как начальствующее положение государства по отношению к семье. При этом она считает, что эти положения можно толковать и не против семьи, а в ее пользу.

В отношении же суверенитета страны в поправках полумеры, полагает Машкова.

"Запрет зарубежной собственности для депутатов и чиновников отклонили. Думаете, в интересах народа?" - написала она, поддержав курс на суверенитет.

"Риторика, что у нас не будет защиты у неких "международных институтов", меня радует. Моя деятельность напрямую связана с тем, чтобы эти "институты" исчезли из жизни нашей страны. Потому что СБН [закон о семейно-бытовом насилии. - прим. Накануне.RU] и прочий стыд и срам двигают, по большей части, эти самые "институты", - подытожила Машкова.

Напомним, голосование по Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля.

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В крупном просемейном движении поправки в Конституцию сочли в целом положительными, но двойственными

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Теги: Конституция, поправка, дети, семья



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