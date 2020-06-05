"Нужно эффективнее бороться с коррупцией". Министр внутренних дел представил главу ямальского УМВД

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового главного полицейского Ямала Сергея Костенко. Министр заявил, что в округе следует эффективнее бороться с коррупцией, сообщили Накануне.RU в МВД.

"Среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Необходимо уделять больше внимания организации деятельности в указанной сфере. Особенно это касается республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал Колокольцев.

Напомним, 28 мая в полпредстве президента в УрФО во время профильного совещания озвучили сумму ущерба от коррупционных преступлений в 2019 г.

"Выявление коррупционных преступлений в 2020 г. выросло на 18%. В 2019 г. ущерб от коррупционных преступлений составил 2,5 млрд руб. "Подкачали" в ушедшем году по выявлению Ямал и Челябинск", - сказал на профильном совещании замполпреда президента Александр Калиберда.

Президент назначил Костенко главой УМВД по Ямалу 1 июня.