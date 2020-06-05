"Нужно эффективнее бороться с коррупцией". Министр внутренних дел представил главу ямальского УМВД

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ямало-Ненецкий АО
салехард (2004) | Фото: Накануне.ru

"Нужно эффективнее бороться с коррупцией". Министр внутренних дел представил главу ямальского УМВД

Глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев представил нового главного полицейского Ямала Сергея Костенко. Министр заявил, что в округе следует эффективнее бороться с коррупцией, сообщили Накануне.RU в МВД.

"Среди важнейших направлений должна оставаться борьба с коррупцией и экономическими преступлениями. Необходимо уделять больше внимания организации деятельности в указанной сфере. Особенно это касается республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказал Колокольцев.

Напомним, 28 мая в полпредстве президента в УрФО во время профильного совещания озвучили сумму ущерба от коррупционных преступлений в 2019 г.

"Выявление коррупционных преступлений в 2020 г. выросло на 18%. В 2019 г. ущерб от коррупционных преступлений составил 2,5 млрд руб. "Подкачали" в ушедшем году по выявлению Ямал и Челябинск", - сказал на профильном совещании замполпреда президента Александр Калиберда.

Президент назначил Костенко главой УМВД по Ямалу 1 июня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нужно эффективнее бороться с коррупцией". Министр внутренних дел представил главу ямальского УМВД

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Костенко, Владимир Колокольцев, УМВД по ЯНАО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети