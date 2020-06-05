Суд в Якутске признал законной госпитализацию шамана Габышева

Якутский городской суд признал законной принудительную госпитализацию в психиатрическую больницу шамана Александра Габышева.

Судья не удовлетворила ходатайство защиты о назначении комплексной психолого-почерковедческой экспертизы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на правозащитников.

Эта экспертиза должна была определить психическое и психологическое состояние Габышева в момент подписания согласия о госпитализации 12 мая.

Ранее городской суд Якутска вынес решение о принудительном лечении Габышева. Сообщалось, что он будет помещен в стационар республиканского психоневрологического диспансера.

В Госдуме попросили Минздрав проверить корректность оценки психического состояния якутского шамана . М эр Якутска Сардана Авксентьева выступила в поддержку Габышева.

Напомним, шедшего в Москву Габышева задержали 19 сентября прошлого года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым.