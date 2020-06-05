Дмитрий Песков: История с застреленным екатеринбуржцем не касается администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что МВД может самостоятельно разобраться с действиями силовиков, застреливших жителя Екатеринбурга в ходе спецоперации. Напомним, что в ночь на 1 июня екатеринбуржец был застрелен сотрудником Росгвардии в собственной квартире. До это он украл четыре рулона обоев.

По словам пресс-секретаря, до Кремля дошла и новость о том, что мужчина применял насильственные действия в отношении сотрудников полиции: угрожал, размахивал ножом, брызгал баллончиком. Потому данная история не касается администрации президента и самого Владимира Путина.

"Существует определенная надзорная система задействования полицейских, при необходимости МВД проводит свои внутренние разбирательства на сей счет. Если такая необходимость есть", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько в Кремле обеспокоены произошедшим убийством задерживаемого.

Напомним, вчера Следственный комитет РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело на погибшего жителя Екатеринбурга по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Дела в отношении сотрудника Росгвардии, открывшего стрельбу, все еще нет.