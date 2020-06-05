Экс-глава Копейска Истомин не смог выйти из колонии по УДО

Копейский городской суд вынес постановление о прекращении ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, осужденного к 4,5 годам в колонии строгого режима за взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, 4 июня судьей ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении Истомина от отбывания наказания прекращено, в связи с преждевременностью принесения адвокатом в суд указанного ходатайства.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки. Экс-чиновник признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент Истомин отбывает наказание в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области.

Ранее экс-чиновник уже подавал ходатайство об УДО, но суд ему отказал. Также он просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, но это ходатайство тоже не было удовлетворено.