10 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2020) | Фото: admtyumen.ru

Медикам Югры выплатили 602 миллиона за борьбу с коронавирусом

Медицинским работникам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры выплатили 602 миллиона рублей за работу с коронавирусными больными в мае, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе противодействия коронавирусу.

Такие данные озвучил глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"По итогам работы за май выплаты получили 4265 сотрудников. Общая сумма выплат с нарастающим итогом составила 602 миллиона рублей из средств федерального и регионального бюджета. На сегодняшний день с нарастающим итогом поступило 350 обращений с просьбой разъяснить характер этих выплат. 346 обращений рассмотрено и 4 в стадии рассмотрения. Нарушений не отмечено", - заявил он.

Напомним, число заболевших в автономном округе перевалило за три тысячи, и составляет 3104. Сегодня число больных увеличилось на 117. Лидерами по заболевшим стали Сургут (42), Нижневартовск (20), Сургутский район (11). При этом из 117 заразившихся 65 "подцепили" инфекцию в действующих очагах.

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Медикам Югры выплатили 602 миллиона за борьбу с коронавирусом

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Теги: коронавирус, covid19, врачи, медработники, выплаты



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