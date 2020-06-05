Свердловский вице-губернатор: Обследоваться на коронавирус исключительно из страха смысла нет

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков рассказал, что делать жителям региона, контактировавшим с людьми, у которых подтвердился коронавирус.

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Напомним, за минувшие сутки в области был выявлен 251 новый случай COVID-19. Диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (190 случаев), а также других муниципалитетов. Всего на Среднем Урале зафиксировано 6 тыс. 930 случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент Накануне.RU, на сегодняшнем брифинге Крекова спросили, что делать, если человек точно знает, что у него был контакт с инфицированным. Вице-губернатор призвал сохранять спокойствие.

"В этой ситуации ничего не надо делать. В первую очередь, не нужно беспокоиться. Почти половина подтвержденных случаев проходит без симптомов, и мы можем даже не знать, что контактировали с заболевшим. Если появляются малейшие признаки ОРВИ – сообщайте об этом, тогда вас быстро обследуют и станет известно, являетесь ли вы носителем заболевания. На самом деле, вирус передается не так просто, как кажется. Поэтому обследоваться исключительно из чувства страха смысла нет", - отметил Павел Креков.

По его словам, по-прежнему прорабатывается вопрос о выходе на первый этап снятия ограничений в регионе. Однако, добавил вице-губернатор, все будет зависеть от ситуации в ближайшие дни.