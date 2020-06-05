10 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Взрыв и пожар на улице Дорожной в Москве 05.06.20. (2020) | Фото:пресс-служба ГСУ СКР по Москве

СКР начал проверку взрыва и пожара в многоквартирном доме на юге Москвы

Следственный комитет начал проверку взрыва и пожара, произошедшего днем в пятницу, 5 июня, на улице Дорожной в Москве.

"По предварительным данным, 5 июня в жилом доме произошёл хлопок, в результате которого произошло возгорание. Следователи располагают информацией об одном погибшем, точные данные о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СКР.

Между тем, в "Мосгазе" сообщили, что взрыв не связан с использованием бытового газа.

Взрыв и пожар на улице Дорожной в Москве 05.06.20. |Фото:пресс-служба ГСУ СКР по Москве

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СКР начал проверку взрыва и пожара в многоквартирном доме на юге Москвы

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Теги: взрыв, многоквартирный дом, пожар, расследование



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