СКР начал проверку взрыва и пожара в многоквартирном доме на юге Москвы

Следственный комитет начал проверку взрыва и пожара, произошедшего днем в пятницу, 5 июня, на улице Дорожной в Москве.

"По предварительным данным, 5 июня в жилом доме произошёл хлопок, в результате которого произошло возгорание. Следователи располагают информацией об одном погибшем, точные данные о количестве пострадавших уточняется", - говорится в сообщении СКР.

Между тем, в "Мосгазе" сообщили, что взрыв не связан с использованием бытового газа.