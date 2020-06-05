10 Сентября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет на 56 миллионов рублей

Среди таможен фактического контроля Урала Екатеринбургская таможня за последний месяц перевела в федеральный бюджет максимальную сумму в размере 56 млн руб. Всего же уральские таможни пополнили бюджет РФ на 25 млрд руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТУ, сумма доходов в федеральный бюджет от таможни Урада составила 4,6 млрд руб. только за май 2020 г. Доля платежей превысила 92% - 23 млрд руб. 80% - 19,8 млрд руб. собранных за пять месяцев платежей пришлось на НДС.

"Деловая активность бизнеса в период действия противоэпидемиологических мер снизилась незначительно. Только за апрель и май участники внешнеэкономической деятельности осуществили 35 тысяч международных поставок и уплатили по ним свыше 10 млрд рублей таможенных пошлин и сборов", – отметил первый заместитель начальника Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

По сравнению с прошлыми месяцами сумма таможенных пошлин, уплаченных физлицами заметно сократилась. Если раньше она составляла порядка 2 млн руб., то в мае не превысила и четверти миллиона. При этом уральские таможни увеличили перечисление в бюджет на 4,5 млрд руб. за счет ввозных пошлин. Полмиллиарда руб. составили таможенные сборы, акцизы и уплата утилизационного сбора.

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Екатеринбургская таможня пополнила федеральный бюджет на 56 миллионов рублей

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Теги: Таможни Урала, Екатеринбургская таможня, УТУ, федеральный бюджет



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