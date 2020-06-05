В Нижневартовске в рамках озеленения высадят 10 тысяч деревьев

В Нижневартовске продолжается озеленение городской территории. Весной высажено 1,1 тыс. саженцев растений, еще около 10 тыс. посадят осенью. В это число войдут зеленые насаждения на общегородских территориях (58,6%), придомовых (34,1%) и территориях образовательных и спортивных учреждений (7,3%), сообщили Накануне.RU в мэрии.

В числе уже состоявшихся крупных мероприятий по озеленению – высадка 60 кустов рябины и 120 кустарников спиреи по улице Чапаева, а также 75 кустарников спиреи по улице Интернациональной. Без высадки растений не проходят и значимые для жителей города праздники. К 9 мая в Нижневартовске состоялась Всероссийская акция "Палисадники Победы": во дворах фронтовиков Великой Отечественной войны, живущих в городе, высадили деревья и кустарники. Позже 90 молодых кедров были высажены в Парке Победы в рамках акции к 90-летию Югры.

Осенью деревья будут высаживать в нескольких местах. Во-первых, разобьют "Сад 90-летия Югры" на территории архитектурно-паркового комплекса "Добрый ангел мира" (в рамках акции "Сады предпринимателей"). Во-вторых, пройдёт высадка 75 кустов сирени на территории мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны" (в рамках акции "Сад памяти"). В-третьих, пройдёт озеленение скверов Строителей, Спортивной славы и Героев Самотлора, а также традиционное ежегодное мероприятие "Семейное дерево".

Напомним, ранее в рамках предстоящего 90-летия Югры, которое отметят в декабре, аллею высадил глава Сургута Вадим Шувалов.