Поликлиники в Екатеринбурге возобновили оказание спецпомощи населению

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
прием, больница, поликлиника (2020) | Фото: Екатеринбург.рф, автор Екатерина Макашина

Поликлиники в Екатеринбурге возобновили оказание спецпомощи населению

В Екатеринбурге поликлиники начали приём пациентов, наиболее нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в период действия ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Специализированную помощь в зависимости от профиля заболевания сегодня оказывают городские больницы №№ 14, 23, 24, 40 и ООО "Новая больница".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, в первую очередь в консультативно-диагностической помощи нуждаются те, кто состоит под диспансерным наблюдением по поводу хронических заболеваний.

Оказание медицинской помощи организовано со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий: при входе в поликлинику администратор производит термометрию бесконтактными термометрами. В обязательном порядке врачи и пациенты используют средства индивидуальной защиты. Для соблюдения социальной дистанции приёмы ведутся строго по предварительной записи, с интервалом между пациентами не менее 30 минут. Приём пациентов в возрасте старше 60 лет организован в утренние часы: с 8:00 до 12:00.

Пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи принимают больных в ООО "Новая больница". Пациентам с эндокринологическими, неврологическими, ревматологическими и другими заболеваниями медицинскую помощь окажут врачи ГКБ № 40. Приём детей и взрослых, имеющих проблемы со слухом, организован в сурдологическом центре на базе ГКБ № 14.

Пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечнососудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ), беременным обеспечивается оказание медицинской помощи в полном объёме.

Запись на приём к врачам-специалистам осуществляют удалённо участковые врачи территориальной поликлиники, к которой прикреплён пациент. При этом плановая запись на приём к врачам территориальных поликлиник по-прежнему приостановлена.

Напомним, в Екатеринбурге возобновляют плановый прием пациентов муниципальные стоматологические поликлиники. Ранее посещения были отменены из-за распространения коронавируса.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Поликлиники в Екатеринбурге возобновили оказание спецпомощи населению

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, поликлиника, спецпомощь населению



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети