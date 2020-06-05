Поликлиники в Екатеринбурге возобновили оказание спецпомощи населению

В Екатеринбурге поликлиники начали приём пациентов, наиболее нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в период действия ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Специализированную помощь в зависимости от профиля заболевания сегодня оказывают городские больницы №№ 14, 23, 24, 40 и ООО "Новая больница".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города, в первую очередь в консультативно-диагностической помощи нуждаются те, кто состоит под диспансерным наблюдением по поводу хронических заболеваний.

Оказание медицинской помощи организовано со строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий: при входе в поликлинику администратор производит термометрию бесконтактными термометрами. В обязательном порядке врачи и пациенты используют средства индивидуальной защиты. Для соблюдения социальной дистанции приёмы ведутся строго по предварительной записи, с интервалом между пациентами не менее 30 минут. Приём пациентов в возрасте старше 60 лет организован в утренние часы: с 8:00 до 12:00.

Пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи принимают больных в ООО "Новая больница". Пациентам с эндокринологическими, неврологическими, ревматологическими и другими заболеваниями медицинскую помощь окажут врачи ГКБ № 40. Приём детей и взрослых, имеющих проблемы со слухом, организован в сурдологическом центре на базе ГКБ № 14.

Пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечнососудистой и эндокринной систем, а также находящимся на заместительной почечной терапии (диализ), беременным обеспечивается оказание медицинской помощи в полном объёме.

Запись на приём к врачам-специалистам осуществляют удалённо участковые врачи территориальной поликлиники, к которой прикреплён пациент. При этом плановая запись на приём к врачам территориальных поликлиник по-прежнему приостановлена.

Напомним, в Екатеринбурге возобновляют плановый прием пациентов муниципальные стоматологические поликлиники. Ранее посещения были отменены из-за распространения коронавируса.