Почти половина украинцев считают, что страна разваливается

46% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу. Таков результат опроса Киевского международного института социологии.

С тем, что Украина, напротив, объединяется, согласны 41%. Также 46% опрошенных считают, что жизнь в стране становится все невыносимее, 47% надеются, что идет медленное улучшение. Характерно, что в южных и восточных областях, где за нынешнего президента Владимира Зеленского голосовали больше всего, преобладают пессимистические оценки.

49% считают, что Украине важнее всего развивать экономику, 30% - поработить Донбасс. Здесь также выражены региональные различия.

Интересны также следующие результаты. 50% верят, что Украина в будущем одержит "победу над Россией", 10% - что наоборот. При этом что касается реальных ожиданий, то здесь ответы разделились почти поровну - 37% против 31%.

49% готовы к переговорам с Донбассом, 35% - против. 30% опрошенных считают, что русский язык станет вторым государственным, 55% - что страна перейдет на мову. Только 27% считают русский язык угрозой, а 49% - что он является достоянием Украины, которое необходимо развивать. Лишь 44% полагают, что страна должна заставить граждан "уважать" мову и госсимволы. Лишь 51% опрошенных считают тех, кто воевал против Донбасса, образцом служения стране. В то же время неонацистов считаю оплотом страны 29% опрошенных, а угрозой и фактором раскола - 38%.

Исходя из этих и других ответов, Институт подсчитал, что на "национально-патриотических" позициях находится около 44%, на оппозиционных - 34%. Регональные различия здесь еще более заметны.

Примечательно, что даже украинский опрос показывает: стремление в НАТО и ЕС не поддерживает и половина страны - 42% и 46% соответственно. При этом 12-13% хотели бы вступить в ЕАЭС и ОДКБ, а более 30% не хотят вступать никуда.

Интересно, что 14% жителей востока и 19% юга хотели бы переехать в Россию.