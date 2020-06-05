"Если бы вовремя поменяли емкость – не пришлось бы миллиарды тратить": Путин отчитал Потанина за ЧС в Норильске

Путин поздравил с Днем эколога участников совещания по экологии. Он особенно отметил вклад волонтеров и общественников, вспомнил их роль в случае с "китовой тюрьмой" на Дальнем Востоке.

"Начать разговор придется с ЧС в Норильске", - сказал президент.

"Предполагается завести емкости для сбора нефтепродуктов, - доложил глава МЧС Евгений Зиничев с места происшествия. – ЧС локализована. Развития она не получает. Сейчас наша задача собирать нефтепродукты". Путин спросил, как будет вывозиться и утилизироваться топливо. "С точки зрения экологии сжигать нельзя. Предполагается складировать емкости здесь до установления зимников. Емкости надежные, их в том числе Минобороны использует", - сказал Зиничев. Губернатор Красноярского края Александр Усс добавил, что на месте ЧС создан полевой лагерь, где работают спасатели и экологи. "Многие крупные компании, включаяя "Роснефть", готовы помочь, если будет нужда", - сказал он. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сказала, что в отобранных пробах количество топлива превышает норму в десятки тысяч раз.

Глава компании "Норильский никель" Владимир Потанин (на территории "дочки" его предприятия произошло ЧС) заявил, что компания "отмобилизовала силы и средства по плану, предоставленному министром ЧС". "Подготовлены складские помещения для сбора грунта, идет рекультивация на площади 6,5 тыс. кв. м. На нашу просьбу о помощи откликнулись предприятия со всей страны. Спасатели из Мурманска, "Газпром нефть" и другие", - рассказал бизнесмен. "Ни одного рубля бюджетного на это не уйдет. Мы вернем все в первоначальное состояние", - добавил Потанин. Путин спросил: "А сколько стоит все это?". "Я думаю, что это миллиарды рублей. Я выскажусь не как бизнесмен: сколько нужно будет – столько и потратим", - заявил Потанин. Но Путин все равно попросил уточнить. Потанин заявил: "Ну, не меньше десяти миллиардов".

"Если бы своевременно поменяли емкость – не пришлось бы такие расходы нести", - упрекнул Потанина Путин. "Надеюсь, что и финансовые вопросы будут решены так, как обещает сегодня собственник", - добавил президент. Он распорядился организовать проверки подобных предприятий по всей стране.