10 Сентября 2020
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Происшествия В России
Алексей Иванов (2019) | Фото: Пенсионный фонд России

Бывшего замглавы ПФР перевели из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы перевел из следственного изолятора под домашний арест бывшего зампреда правления Пенсионного фонда Алексея Иванова.

При этом следствие просило продлить Иванову срок содержания под стражей, передает "Интерфакс".

Под домашним арестом обвиняемый в получении особо крупной взятки останется до 9 июля.

Иванов был задержан в июле 2019 года. Следствие подозревает его в получении взятки в 4,4 млн рублей. По мнению следователей, глава департамента компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин выступал посредником.

Экс-замглавы Пенсионного фонда признал вину, раскаялся и дал показания на предполагаемых соучастников. В августе прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил Иванова.

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Бывшего замглавы ПФР перевели из СИЗО под домашний арест

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Теги: алексей иванов, взятка, пфр



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