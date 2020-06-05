Министр спорта РФ похвалил Куйвашева за организацию крупных спортивных событий на Урале

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за эффективное взаимодействие в подготовке и организации крупных спортивных мероприятий на Урале.

Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, об этом шла речь на коллегии министерства спорта РФ, которая прошла 5 июня под руководством министра. Матыцин отметил, что развитие физической культуры и спорта находится в поле особого внимания у президента Владимира Путина и Правительства страны, поддержка которых обеспечивает динамичное развитие спорта в России.

"В 2020 году мы продолжим подготовку к знаковым международным событиям, право на проведение которых в России сохраняется и которое получила ранее. Отдельно хочу поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева и всех его коллег за активное эффективное взаимодействие по организации и подготовке к крупнейшему спортивному проекту 2023 года – Всемирной Универсиаде, а также форуму "Россия - Спортивная Держава" в 2020 году и международному конвенту "СпортАккорд" в 2021 году", - рассказал Олег Матыцин.

В рамках коллегии Свердловская область также была представлена как регион-лидер по реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". По словам министра физической культуры и спорта региона Леонида Рапопорта, который представил доклад, на Среднем Урале выстроена комплексная система по развитию физической культуры и спорта. Доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся физкультурой, ежегодно растет не менее чем на 4% и сейчас составляет 44,4%.

При этом область достигла всех плановых показателей, которые были поставлены в начале года по программе "Спорт - норма жизни". Так, доля занимающихся профессионально спортом в областных организациях составила 61,1% (план – 43%), уровень обеспеченности спортивными сооружениями – 55,1% (план – 54%). Доля уральцев старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом – 13,4% (план 13,3%), доля уральцев среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физкультурой и спортом – 29% (план 28,5%). А доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет – 86,8% (план 86,8%).

По словам Леонида Рапопорта, в 2019 году в Свердловской области состоялось 8 тыс. 484 спортивных и физкультурных мероприятия, в том числе 34 международных соревнования, 374 – межрегиональных и всероссийских, 1 тыс. 112 – региональных мероприятий. Общее количество участников – 2,2 млн человек.

Среди крупных спортивных событий министр обозначил международные соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин серии "Большой шлем" с участием 347 спортсменов из 37 стран мира, II всемирный боксерский форум – 300 участников, 20-й чемпионат мира по боксу – 488 участников из 78 стран. По словам Рапопорта, оставаться в лидерах по развитию спорта региону помогают инновационно-экспериментальные подходы.