В Прикамье, несмотря на снижение "ковидного" коэффициента, продлены ограничения

В Пермском крае продлены "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в краевом правительстве.

Глава региона Дмитрий Махонин на заседании оперштаба заявил, что полностью снимать ограничения рано из-за высокого ежедневного прироста.

"С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья", - сказал глава краевого управления Роспотребнадзора Виталий Костарев.

Все ограничения продлены до 15 июня. Изменения в указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня. Кроме того, Костарев объявил, что отменяется требование обязательного 14-дневного карантина для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга. Для прибывающих из столичного региона требование сохраняется.

Напомним, сегодня коэффициент распространения в крае коронавируса составил 0,94.