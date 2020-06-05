В Губахе с подозрением на коронавирус госпитализированы еще четверо воспитанников детсада

Стали известны подробности заражения ребенка коронавирусом в детском садике города Губахи. Как оказалось, ранее один из детей, посещавших дежурную группу, контактировал со своей прабабушкой, заболевшей COVID-19, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

С подозрением на инфекцию госпитализированы еще четверо детей.

Прокуратура Губахи проводит проверку из-за заражения детей коронавирусом. По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией детского сада по созданию безопасных условий для содержания воспитанников, в том числе проведения инструктажей с сотрудниками по профилактике коронавируса, соблюдения требований уборки, обработки и дезинфекции помещений, оборудования и детских групп, а также своевременности и достаточности оказанной детям медицинской помощи.

В настоящий момент работа детского сада приостановлена. Контактные лица изолированы и находятся под наблюдением специалистов.