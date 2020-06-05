10 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Михаил Кокшенов (2017) | Фото:vk.com

Не стало звезды советских комедий Михаила Кокшенова

Не стало актера Михаила Кокшенова. О смерти 86-летнего народного артиста России сообщила в Facebook поэтесса Любовь Воропаева. "Умер Миша Кокшенов. Светлая память!" – написала она.

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт, несколько месяцев он находился в больнице, после выписки на публике не появлялся.

Кокшенов снялся более чем в ста фильмах, где, как правило, выступал в комическом амплуа. Наиболее известны его роли в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди",  "Ширли-мырли".

С начала 1990-х годов выступал в качестве режиссера и снял более десятка фильмов. Известен оригинальный творческий ход Кокшенова как режиссёра — показ крупным планом процесса пережёвывания пищи.

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Не стало звезды советских комедий Михаила Кокшенова

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Теги: михаил кокшенов, инсульт, комедии, биография



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