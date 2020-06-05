10 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале у сотрудников психоневрологического интерната выявили COVID-19

В Каслинском районе у двух сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль выявлен коронавирус. Под особое медицинское наблюдение взяты 56 сотрудников и 423 пациента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Всего в муниципалитете коронавирус был подтвержден у 13 человек. На долечивание находятся девять человек из инфекционного госпиталя ЦГБ Кыштыма.

Напомним, в Челябинской области за сутки у 131 человека подтвержден COVID-19. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 600 человек. За время пандемии в регионе скончалось 52 человека.

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На Южном Урале у сотрудников психоневрологического интерната выявили COVID-19

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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