На Южном Урале у сотрудников психоневрологического интерната выявили COVID-19

В Каслинском районе у двух сотрудников психоневрологического интерната села Черкаскуль выявлен коронавирус. Под особое медицинское наблюдение взяты 56 сотрудников и 423 пациента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

Всего в муниципалитете коронавирус был подтвержден у 13 человек. На долечивание находятся девять человек из инфекционного госпиталя ЦГБ Кыштыма.

Напомним, в Челябинской области за сутки у 131 человека подтвержден COVID-19. Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 600 человек. За время пандемии в регионе скончалось 52 человека.