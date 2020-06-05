Тюмень приобрела три томографа для диагностики коронавируса за 99 миллионов рублей

В областной клинической инфекционной больнице и больнице №1 Тюмени уже началась эксплуатация новых компьютерных томографов для коронавирусной инфекции. Еще один заработает в стенах городской поликлиники №17. Всего на их приобретение из регионального бюджета было выделено почти 99 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области, аппарат КТ способен выявить малейшие изменения в легких даже при условии отсутствия у пациента клинических симптомов COVID-19, что позволяет на ранних стадиях поределить у человека инфекцию. Такой снимок будет с эффектом "матового стекла"

"В инфекционной больнице никогда прежде не было компьютерного томографа. С его появлением качество диагностики выйдет на новый уровень. Ранее специалистам приходилось, соблюдая все нормы по предупреждению распространения инфекции, транспортировать пациентов на КТ в другие клиники. Теперь обследование проводится в непосредственно в инфекционной больнице. Врачи имеют возможность следить за динамикой заболевания, что существенно повысит эффективность лечения и облегчит работу медицинского персонала", – рассказала, заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова.

По завершению эпидемии коронавирусной инфекции компьютерный томограф будет применяться при проведении различных исследований головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости, малого таза, КТ-ангиографии с контрастным усилением, диагностике опухолей на ранних стадиях и повреждений скелета. Помимо этого, мощный аппарат делает качественные снимки при минимальном излучении, что особено важно при обследовании тяжелобольных, детей и пожилых граждан.