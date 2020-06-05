Песков прокомментировал призывы к национализации "Норникеля"

Темы о возможности национализации "Норникеля" после ЧП в Норильске не существует, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле о таком "совершенно неизвестно" об этом. "Мы такого не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее бывший партнер Владимира Потанина по бизнесу Михаил Прохоров выступил с заявлением в защиту владельца "Норильского никеля". Владельцу "Онэксима" не понравились "огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия".

Напомним, депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил в СКР запрос с предложением отстранить руководство ГМК "Норильский никель" от управления компанией на время расследования ЧС в Норильске.