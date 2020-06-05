В совещании у Путина по поводу ЧП в Норильске примет участие Потанин

В пятницу, 5 июня, Владимир Путин проведет совещание по вопросу ликвидации последствий разлива дизеля в Норильске. Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, участие во встрече примет и глава и владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Именно его компании принадлежит ТЭЦ-3, на которой произошла утечка топлива.

Также на совещании, как ожидается, глава МЧС Евгений Зиничев сообщит о ходе ликвидации последствий аварии, а глава Ростехнадзора доложит о ходе проверок предприятия и уроне, нанесенном окружающей среде.

В Кремле при этом не готовы обсуждать идею о национализации "Норникеля" – о таком сценарии написали некоторые блоги и СМИ. "Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил", - заявил Песков.

Напомним, накануне стало известно, что депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил в СКР запрос с предложением отстранить руководство ГМК "Норильский никель" от управления компанией на время расследования ЧС в Норильске.

Владимир Потанин является президентом ГМК "Норильский никель", занимает первое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes (2020 год). Его состояние оценивается в $19,7 млрд.

В результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.