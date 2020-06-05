МЧС заявило о локализации разлива топлива в Норильске

Разлив дизельного топлива в Норильске удалось локализовать, собрано более 200 тонн нефтепродуктов, сообщили ГУ МЧС России.

Разлившееся топливо будут собирать в емкости, а потом вывезут, скорее всего, это произойдет зимой. Об этом сообщил "Интерфаксу" специалист по взаимодействию со СМИ оперативного штаба по ликвидации ЧС Павел Винаков.

По его словам, собранная жидкость пока будет храниться на месте ликвидации ЧС.

Ранее "Норильский никель" рассказал о мерах по ликвидации разлива топлива в Норильске. В Росприроднадзоре заявили, что сжигания разлившихся нефтепродуктов не будет.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера.

Ранее группировка по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была увеличена с 300 до 470 человек.