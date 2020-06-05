Взрыв и пожар произошли в многоквартирном доме на юге Москвы

Взрыв (по другим данным – несколько взрывов) и пожар произошли в одной из квартир дома по улице Дорожной в Москве. По данным телеканала "360", минимум один человек погиб, есть также пострадавший. На четвертом и пятом этажах многоквартирного дома выбиты оконные рамы.

Между тем, в ГУ МЧС по столице пока не подтверждают взрыв (хлопок), как и информацию о жертве происшествия. "5 июня в 12:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.7, к.3. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 30 квадратных метров. В 12:45 загорание было локализовано и в 12:54 открытое горение было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации загорания 1 человек был спасен и передан медикам для оказания помощи", - сообщили в ведомстве.