10 Сентября 2020
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Происшествия В России Москва
Пожар в доме на улице Дорожной в Москве 05.06.20. (2020) | Фото:telegram-канал Baza

Взрыв и пожар произошли в многоквартирном доме на юге Москвы

Взрыв (по другим данным – несколько взрывов) и пожар произошли в одной из квартир дома по улице Дорожной в Москве. По данным телеканала "360", минимум один человек погиб, есть также пострадавший. На четвертом и пятом этажах многоквартирного дома выбиты оконные рамы.

Пожар в доме на улице Дорожной в Москве 05.06.20.|Фото:telegram-канал Baza

Между тем, в ГУ МЧС по столице пока не подтверждают взрыв (хлопок), как и информацию о жертве происшествия. "5 июня в 12:25 поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, ул. Дорожная, д.7, к.3. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу. По прибытии пожарных происходило загорание личных вещей и мебели на площади около 30 квадратных метров. В 12:45 загорание было локализовано и в 12:54 открытое горение было ликвидировано. В ходе работ по ликвидации загорания 1 человек был спасен и передан медикам для оказания помощи", - сообщили в ведомстве.

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Взрыв и пожар произошли в многоквартирном доме на юге Москвы

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Теги: взрыв газа, многоквартирный дом, пожар



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