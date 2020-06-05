Судьба здания над станцией "Бажовская" в Екатеринбурге решится в ближайшие дни. Сносить его пока не будут

Здание, построенное над будущей станцией метро "Бажовская" в Екатеринбурге, до сих пор не снесено, несмотря на решение суда. В городской администрации объяснили, почему не происходит его демонтаж.

Напомним, вердикт о сносе здания над "Бажовской" был вынесен еще в декабре прошлого года. 10 марта 2020 года определение суда первой инстанции вступило в силу. После чего с этой даты начался 30-дневный отсчет для выполнения ответчиком (ООО "Промавтосервис") исковых требований администрации Екатеринбурга о сносе самовольно построенного здания в районе перекрестка улиц 8 Марта и Большакова, а также возвращении участка в муниципальную собственность.

Однако прошло несколько месяцев, а здание до сих пор находится на месте. Как сообщили наши читатели, при этом не видно, чтобы возле него проводились какие-либо работы по демонтажу.

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Накануне.RU обратилось в администрацию Екатеринбурга с просьбой прокомментировать ситуацию. Как сообщили в пресс-службе мэрии, причина в том, что ответчик и Минстрой подали кассационные жалобы на судебные акты. Рассмотрение состоится на следующей неделе, 10 июня.

"По ходатайству ответчика суд кассационной инстанции приостановил исполнение решения суда о сносе до принятия решения кассационной инстанции", - пояснили в мэрии.

Напомним, в апреле было возбуждено уголовное дело о незаконном распоряжении земельным участком над будущей станцией "Бажовская". Речь идет о крупном мошенничестве.