10 Сентября 2020
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коллаж, Владимир Путин, экономика, ВВП (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин может приехать в Екатеринбург в конце сентября

Владимир Путин может вернуться к графику работы с поездками и личными встречами осенью. Так, в конце сентября – начале октября глава государства может приехать в Екатеринбург на заседание Совета по развитию физкультуры и спорта.  "Если все пойдет по плану, мы планируем провести Совет осенью. Пока это запланировано на конец сентября - начало октября в Екатеринбурге. Но мы будем смотреть на ситуацию с коронавирусом", - сообщил советник президента Игорь Левитин на итоговом заседании коллегии Минспорта России.

Сейчас большинство встреч президент проводит в формате видеоконференции из резиденции в Ново-Огарево, хотя бывают и личные встречи в Кремле.

Как ранее сообщало Накануне.RU, из-за эпидемии коронавируса проведение VII Всероссийской летней Универсиады в Екатеринбурге было перенесено на осень.

Всероссийская летняя Универсиада включает в себя состязания по 13 видам спорта, в которых принимают участие студенты, аспиранты и выпускники вузов страны. В этом году она должна пройти в Екатеринбурге, где ситуация с коронавирусом пока оставляет желать лучшего.

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Путин может приехать в Екатеринбург в конце сентября

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Теги: игорь левитин, владимир путин, универсиада, екатеринбург



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