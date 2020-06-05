10 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Самолет МС-21-300 (2019) | Фото: Накануне.RU

АО "АТК" Ямал" установила 100% скидку на авиаперелеты для ветеранов Великой Отечественной войны

Авиакомпания "Ямал" установила 100% скидку для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в период с 18 по 28 июня. Бесплатные авиаперелеты осуществляются на всех регулярных внутренних рейсах. Об этом АО "АТК" Ямал" сообщила в официальной группе сети VK.

В число тех, кому предоставляется скидка входят: бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, лицам, приравненным к ним, а также одному сопровождающему ветерана. С полным списком можно ознакомиться в Федеральном законе от 12.01.1995г № 5-ФР "О ветеранах", статья № 2 "Ветераны Великой Отечественной войны".

Для оформления билетов необходимо иметь документ, подтверждающий право на оформление льготной перевозки. Период продажи авиабилетов на территории Российской Федерации с 4 по 28 июня текущего года.

Более подробную информацию об условиях данной акции можно получить по телефону информационно-справочной службы: 8 800 234 44 02

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АО "АТК" Ямал" установила 100% скидку на авиаперелеты для ветеранов Великой Отечественной войны

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Теги: Ветераны, авиаперелеты, ВОВ



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