10 Сентября 2020
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Общество Дальневосточный ФО Приморский край
Владивосток (2020) | Фото: primorsky.ru, автор Игорь Новиков

Кожемяко поручил начать мониторинги гостиниц и баз отдыха перед возможным снятием ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил начать мониторинги гостиниц и баз отдыха, расположенных на территории края, на предмет их готовности возобновить свою деятельность в том случае, если эпидемиологическая обстановка позволит начать второй этап снятия ограничений из-за COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона. 

В пятницу, 5 июня, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с эпидемией Олег Кожемяко поручил заранее обеспечить подготовку объектов размещения людей (гостиниц и баз отдыха) к возобновлению работы. По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, речь идет как минимум о 115 гостиницах, прошедших классификацию, и примерно 1200 базах отдыха, расположенных на территории региона. 

Гостиницы и базы отдыха могут приступить к работе при выполнении ими определенных условий и ограничений. В первую очередь, речь идет о соблюдении санитарных требований в условиях эпидемии, обязательном использовании персоналом средств индивидуальной защиты, регулярной дезинфекции помещений. Ограничена будет работа предприятий общественного питания, действующих при гостиницах.

Олег Кожемяко(2020)|Фото: primorsky.ru, Игорь Новиков

"В целом работа по мониторингу гостиниц будет организована по образцу, как это делается сейчас с предприятиями торговли непродовольственными товарами. То есть предприятие подает уведомление о готовности приступить к работе и выполнении всех требований. Туда направляется группа мониторинга, которая подтверждает, что гостиница готова (или не готова) к работе", – уточнил руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

Подробное разъяснение по механизму подачи заявок будет опубликовано позднее. 

Напомним, что режим повышенной готовности в Приморье действует до 15 июня. К этому сроку, если эпидемическая ситуация будет складываться благоприятно, возможно начало второго этапа снятия ограничений.

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Кожемяко поручил начать мониторинги гостиниц и баз отдыха перед возможным снятием ограничений

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Теги: Олег Кожемяко, гостиница, база отдыха, COVID-19



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