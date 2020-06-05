Кожемяко поручил начать мониторинги гостиниц и баз отдыха перед возможным снятием ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил начать мониторинги гостиниц и баз отдыха, расположенных на территории края, на предмет их готовности возобновить свою деятельность в том случае, если эпидемиологическая обстановка позволит начать второй этап снятия ограничений из-за COVID-19. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В пятницу, 5 июня, в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с эпидемией Олег Кожемяко поручил заранее обеспечить подготовку объектов размещения людей (гостиниц и баз отдыха) к возобновлению работы. По словам заместителя председателя правительства Приморья Константина Шестакова, речь идет как минимум о 115 гостиницах, прошедших классификацию, и примерно 1200 базах отдыха, расположенных на территории региона.

Гостиницы и базы отдыха могут приступить к работе при выполнении ими определенных условий и ограничений. В первую очередь, речь идет о соблюдении санитарных требований в условиях эпидемии, обязательном использовании персоналом средств индивидуальной защиты, регулярной дезинфекции помещений. Ограничена будет работа предприятий общественного питания, действующих при гостиницах.

"В целом работа по мониторингу гостиниц будет организована по образцу, как это делается сейчас с предприятиями торговли непродовольственными товарами. То есть предприятие подает уведомление о готовности приступить к работе и выполнении всех требований. Туда направляется группа мониторинга, которая подтверждает, что гостиница готова (или не готова) к работе", – уточнил руководитель краевого агентства по туризму Владимир Щур.

Подробное разъяснение по механизму подачи заявок будет опубликовано позднее.

Напомним, что режим повышенной готовности в Приморье действует до 15 июня. К этому сроку, если эпидемическая ситуация будет складываться благоприятно, возможно начало второго этапа снятия ограничений.