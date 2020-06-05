Арестован бывший депутат думы Тюмени, которому вменяют хищение чужого имущества

В Тюмени арестован бывший депутат гордумы Мурат Тулебаев, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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Политик арестован до 30 июля. Решение принял Центральный райсуд Тюмени.

В областном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что дело возбуждено по материалам органов прокуратуры Тюменской области и регионального управления ФСБ. Речь идёт о фактах присвоения, то есть хищения чужого имущества, совершённого злоумышленником с использованием своего служебного положения, а также покушения на присвоение в крупном размере. Расследование продолжается.

Напомним, Тулебаев в городском парламенте входил во фракцию ЛДПР. 28 мая он покинул думу по собственному желанию.