10 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Бывший депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев (2020) | Фото: facebook.com/profile.php?id=100009792285006

Арестован бывший депутат думы Тюмени, которому вменяют хищение чужого имущества

В Тюмени арестован бывший депутат гордумы Мурат Тулебаев, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В областном управлении СКР Накануне.RU сообщили, что дело возбуждено по материалам органов прокуратуры Тюменской области и регионального управления ФСБ. Речь идёт о фактах присвоения, то есть хищения чужого имущества, совершённого злоумышленником с использованием своего служебного положения, а также покушения на присвоение в крупном размере. Расследование продолжается.

Напомним, Тулебаев в городском парламенте входил во фракцию ЛДПР. 28 мая он покинул думу по собственному желанию.

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Арестован бывший депутат думы Тюмени, которому вменяют хищение чужого имущества

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Теги: Мурат Тулебаев, арест, дума Тюмени



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