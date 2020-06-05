10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2004) |

РСМД: Турция использует коронавирус, чтобы изменить баланс сил в мире в свою пользу

Турция рассматривает распространение коронавируса как фактор, который позволит изменить баланс сил в мире в свою пользу. Об этом идет речь в аналитическом материале Российского совета по международным делам.
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Турции удалось довольно быстро взять под контроль распространение инфекции: около 75% заразившихся уже вылечились. При этом страна решила воспользоваться случаем для укрепления своего положения. Анкара выделила гуманитарную помощь 80 странам, выйдя по объемам помощи на третье место в мире после Китая и США.

Власть активно продвигает тезис о том, что грамотное кризисное управление позволило предупредить распространение эпидемии внутри страны, отмечается в статье. Вызывают интерес высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что мир изменится и пора готовиться к новому мировому порядку, в котором Турция получит заслуженное место в системе глобального управления. Эрдоган также серьезно намерен реформировать ООН.

"Идеалом в дискурсе турецких элит является Османская империя, ее историческое величие и успехи. Она представляется в качестве "золотого века", к которому стремится вернуться турецкая нация", - отмечает автор.

В статье делается вывод, что в Турции происходит процесс изменения идентичности в сторону консерватизма, а Эрдоган, поддерживающий и возглавляющий этот процесс, стремится сделать Турцию одним из центров миропорядка, выражающим интересы мусульманской уммы, которые игнорируются на Западе. И коронавирусная эпидемия используется для ускорения этого.

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РСМД: Турция использует коронавирус, чтобы изменить баланс сил в мире в свою пользу

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Теги: Турция, коронавирус



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