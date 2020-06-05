В Москве полиция со спецназом нагрянули на незаконную вечеринку с 50 участниками

В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек.

По данным МВД, дискотека проходила в арендуемом помещении на Варшавском шоссе.

У двух посетителей полицейские обнаружили наркотик мефедрон, возбуждены уголовные дела. В помещении было найдено еще два свертка с мефедроном, их хозяин также будет привлечен к уголовной ответственности.

В отношении 48 человек были составлены протоколы за несоблюдение режима самоизоляции. Как передает ТАСС, собственники помещения будут привлечены к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что молодые люди устраивают массовые вечеринки в российских городах, несмотря на прямой запрет массовых мероприятий.

Так, в Новосибирске молодежь устроила вечеринку на площади Ленина. В полиции заявили, что кадры массовой вечеринки являются частичным фейком, при этом согласившись, что на вечеринке присутствовало не менее 50-60 человек.

В Красноярске вечеринка проходила в закрытом помещении, но о ней стало хорошо известно после появления многочисленных постов в соцсетях, опубликованных тусовщиками.

На днях сообщалось, что в Краснодаре полиция проверяет информацию о вечеринке, устроенной в баре в центре города. Видео из заведения появилось в местном Telegram-канале, как следует из описания к ролику, вечерника прошла "в первую летнюю ночь".