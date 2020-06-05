60% свердловчан точно смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещении избирательного участка одновременно смогут находиться не более 8-12 голосующих. При этом на Среднем Урале будут организованы 2 тыс. 491 постоянная избирательная комиссия и 41 временная для 3 млн 330 тыс. 762 участников голосования. По словам председателя Избирательной комиссии Свердловской области Владимира Русинова, 60% избирателей точно смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ, при этом средства свердловской комиссии предполагают 80-90% охвата.



382 участковые комиссии будут оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), 220 из них расположатся в Екатеринбурге, 101 участковая комиссия в Нижнем Тагиле, 21 в Полевском и 40 в Новоуральске. В труднодоступных территориях голосование может быть организовано за 20 дней до 1 июля. Во всех же остальных – за шесть дней, то есть с 25 июня по 1 июля.

Уверенность в охвате такого большого количества людей Владимир Русинов подкрепляет разнообразием механизмов голосования, разработка которых продиктована, в том числе, и эпидемией коронавирусной инфекции.

Так, помимо избирательных пунктов на территориях муниципалитетов, житель области может проголосовать и дома полностью бесконтактным методом. Для этого ему необходимо подать заявку в избирательную комиссию по региону. После с избирателем по телефону будет согласованы дата и время (1 июля до 17.00) проведения голосования, что полностью минимизирует риски наткнуться на мошенников. В день голосования к свердловчанину придет комиссия в защитных костюмах, перчатках, масках, защитных экранах и с переносными урнами для бюллетеней. Для чистоты процесса будут также присутствовать наблюдатели. Гражданин на расстоянии двух метров покажет свой паспорт и проголосует.

"Голосование на дому предполагается полностью бесконтактным, - сообщил Владимир Русинов. - Выделяются достаточно существенные денежные средства для приобретения средств индивидуальной защиты. Мы ожидаем их поступление в Свердловской области, и в двадцатых числах, за несколько дней до голосования, мы их начнем развозить".

Для жителей Свердловской области, неспособных проголосовать по месту жительства из-за пребывания в другом населенном пункте, стартовала подача заявок на сервис "мобильный избиратель". Голосование на придомовых территориях также возможно, однако, по словам председателя областной избирательной комиссии, организация полностью отдана на усмотрение комиссий территориальных.

"Сегодня идёт серьёзно информационная кампания на сайте Центральной избирательной комиссии, - сообщает председатель. - Мы предпринимаем все меры, чтобы голосование было настолько безопасно, насколько это возможно".

Что же касается процесса голосования на традиционных избирательных участках, планируется задействовать 24 тыс. 961 члена постоянных участковых комиссий и 249 - временных. Все они перед началом проведения голосования пройдут тест на коронавирусную инфекцию. Всего в области будет развернуто 80 территориальных комиссий.

"Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила о тестировании всех членов участковых комиссий на коронавирус. Сегодня ведутся консультации с министерством здравоохранения Свердловской области, как и когда это осуществить.Надо спланировать логистику и понять, как это все организовать", - сообщает Владимир Русинов.

Голосование на избирательном участке осуществляется с 25 июня до 1 июля включительно. Для точного времени необходимо посмотреть график работы комиссии на том или ином участке. Однако, по словам председателя, время проведения голосования планируется на послерабочие часы, для охвата большего количества желающих.

1 июля участок будет открыт с 8.00. По приходу участник проходит термометрию, перед тем, как зайти на избирательный участок, получает маску, перчатки и гель для обработки рук. Затем он проходит к столу для получения бюллетеня, приспускает маску на несколько секунд и показывает паспорт на безопасном расстоянии: контакта с членами участковой комиссии не предусматривается. После чего избиратель проходит в кабинку для голосований (без штор, по предписанию Роспотребнадзора), голосует и опускает бюллетень. Далее гражданин снимает маску и перчатки, которые избирательная комиссия впоследствии утилизирует, и освобождает место для других голосующих.

"Каждый час и влажной уборкой, и распылителем мы будем обрабатывать помещение. Предписаний достаточно много, но мы все их выполним", - заявил Русинов.

Все бюллетени будут храниться в опечатанных пакетах, в сейфах под охраной полиции до 20.00 1 июля.



От видеонаблюдения в Екатеринбурге в этом году пришлось отказаться из-за вспышки коронавирусной инфекции.



"Мы хотели осуществить видеонаблюдение в Екатеринбурге, - сообщил председатель комиссии. - Были подготовлены контракты с Ростелекомом, но коронавирусная ситуация и рекомендации Роспотребнадзора вносят коррективы. Пока мы находимся в стадии обсуждения и, скорее всего, будем отказываться от видеонаблюдения".

Пришлось отказаться и от участия в конкурсе на организацию в регионе дистанционного голосования по поправкам в Конституцию РФ. Владимир Русинов обозначил такую причину, как высокая конкуренция и минимальное количество "выигрышных" мест.

"Мы готовились на такую заявку, но опять же понимание того, что выбраны будут не более двух-трех субъектов и что несколько субъектов уже заявилась, актуальность этого голосования для нас уже ушла. 9 июня Законодательное собрание Свердловской области принимает закон, согласно которому дистанционное электронное голосование как вид голосования будет внесён. И мы надеемся, что на других выборах мы сможем применять такие виды голосования", - заявил Владимир Русинов.