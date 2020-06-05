Мегионские нефтяники передали медикам оборудование для диагностики и лечения COVID-19

В Мегионской городской больнице появилось современное высокотехнологичное оборудование для проведения исследований на COVID-19. Его передал медикам "Славнефть-Мегионнефтегаз".

Как рассказали Накануне.RU на предприятии, поддержка здравоохранения предусмотрена корпоративной программой по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. "В сложившейся ситуации объединение усилий важно как никогда, – подчеркивает генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Только комплексный подход позволяет нам выстраивать действенную систему барьеров и предотвращать распространение вируса".

В апреле мегионские нефтяники уже передали медикам крупную партию защитных масок, респираторов, перчаток, антисептиков и средства дезинфекции. В этот раз городская больница получила комплектующие для аппаратов ИВЛ, медикаменты, современное оборудование и материалы для проведения лабораторных исследований, в том числе на COVID-19.

"Мы благодарны "Славнефть-Мегионнефтегазу" за ту помощь, которая сегодня оказывается городской больнице. В связи с эпидемией лечебным учреждениям пришлось перестраивать свою работу, и компания очень быстро откликнулась на изменение потребностей здравоохранения, – рассказал директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. – Стремление нефтяников сделать все возможное, чтобы поддержать как пациентов, так и медицинский персонал, очень ценно".

Напомним, ранее благодарность в адрес предприятия направила губернатор ХМАО Наталья Комарова. "Югорчане, правительство автономного округа ценят ваш вклад в объединение, сплоченность в работе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции", – отмечалось в письме.