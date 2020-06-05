Число выявленных случаев коронавируса в Свердловской области продолжает расти сотнями

За минувшие сутки в Свердловской области был выявлен 251 новый случай коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз подтвердился у жителей Екатеринбурга (190 случаев), а также других муниципалитетов. Всего на Среднем Урале зафиксировано 6 тыс. 930 случаев данной инфекции.

Состояние 71 госпитализированного оценивается как тяжелое. 525 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии.

За сутки умерли еще два человека, у которых подтвердился коронавирус. Также выписано еще 170 человек.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявил, что эпидситуация на Среднем Урале пока не позволяет убрать ограничения по времени продажи алкоголя.